Silahlı saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70328 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sokak içerisinde pompalı tüfekle bir eve saldırı düzenleneceği ihbarı aldı. Bunun üzerine olay polis ekipleri sevk edildi.
POMPALI TÜFEĞİ BIRAKARAK KAÇTILAR
Kimliği belirlenmeyen 2 kişi polisin geldiğini görünce pompalı tüfeği bir aracının yanına bırakarak kaçtı. Olay yeri polisleri, pompalı tüfeği inceledikten sonra parmak izi çalışması için emniyete götürdü.
Polis pompalı tüfeği atan şahısları yakalama çalışması başlattı.
(İHA)
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