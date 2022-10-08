Silahlı saldırı gerçekleştirmişti! 140 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ahmet Cin'i (51) tabancayla vurarak ağır yaralayan Mehmet D. (35), 13 kilometrelik alanda, 140 güvenlik kamerasının kaydının izlenmesi sonucu saklandığı evde yakalandı. Olayın ardından kaçarken kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlenen Mehmet D., tutuklandı.

Olay, 30 Eylül günü saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ahmet Cin'e, motosikletteki sürücü tarafından tabancayla ateş açıldı. Vücuduna 3 mermi isabet eden Cin elektrikli bisikletten düşerken, şüpheli ise hızla kaçtı. Ahmet Cin’e ilk müdahaleyi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarmalar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin, tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyat olan Ahmet Cin'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

140 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ; 7 GÜN SONRA YAKALANDI

Şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in talimatıyla oluşturulan özel ekip, bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13 kilometrelik alanda 140 güvenlik kamerası kaydını inceledi. Kaçış sırasında izini kaybettirmek için kıyafet değiştiren şüpheli Mehmet D., olaydan 7 gün sonra Ertuğrulgazi Mahallesi’nde saklandığı evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda, silahlı saldırıyı gerçekleştirmediğini ileri süren Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

