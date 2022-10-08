HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Silahlı saldırı gerçekleştirmişti! 140 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Silahlı saldırı gerçekleştirmişti! 140 kamera kaydı incelenerek yakalandı

08.10.2022 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle giden adamı tabancayla ateş ederek ağır yaralayan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Özel ekibin 140 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladığı şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırı gerçekleştirmişti! 140 kamera kaydı incelenerek yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ahmet Cin'i (51) tabancayla vurarak ağır yaralayan Mehmet D. (35), 13 kilometrelik alanda, 140 güvenlik kamerasının kaydının izlenmesi sonucu saklandığı evde yakalandı. Olayın ardından kaçarken kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlenen Mehmet D., tutuklandı.

Kan donduran cinayet! Damadını namaz kılarken öldürdüKan donduran cinayet! Damadını namaz kılarken öldürdü

Olay, 30 Eylül günü saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan Ahmet Cin'e, motosikletteki sürücü tarafından tabancayla ateş açıldı. Vücuduna 3 mermi isabet eden Cin elektrikli bisikletten düşerken, şüpheli ise hızla kaçtı. Ahmet Cin’e ilk müdahaleyi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarmalar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin, tedavinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyat olan Ahmet Cin'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

vev

140 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ; 7 GÜN SONRA YAKALANDI

Şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in talimatıyla oluşturulan özel ekip, bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13 kilometrelik alanda 140 güvenlik kamerası kaydını inceledi. Kaçış sırasında izini kaybettirmek için kıyafet değiştiren şüpheli Mehmet D., olaydan 7 gün sonra Ertuğrulgazi Mahallesi’nde saklandığı evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda, silahlı saldırıyı gerçekleştirmediğini ileri süren Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesai çıkışında sopalarla saldırdılar! Doktoru öldüresiye darbettilerMesai çıkışında sopalarla saldırdılar! Doktoru öldüresiye darbettiler
Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmışTürkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış
Mikrofon açık kaldı, belediye başkanının Özhaseki'ye yanıtı gündem oldu! "He de geç..."Mikrofon açık kaldı, belediye başkanının Özhaseki'ye yanıtı gündem oldu! "He de geç..."
Anahtar Kelimeler:
Bursa kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mikrofon açık kaldı, belediye başkanının Özhaseki'ye yanıtı gündem oldu! "He de geç..."

Mikrofon açık kaldı, belediye başkanının Özhaseki'ye yanıtı gündem oldu! "He de geç..."

Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış

Türkiye'yi derinden sarstı! "Onu televizyonda görünce..." Eziyet edilen yaşlı kadınla ilgili yeni detaylar: Bir gençle tanışmış

Ödemeler yatırılıyor! Hesaplarınızı kontrol edin

Ödemeler yatırılıyor! Hesaplarınızı kontrol edin

Son Dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Bakan Nebati "Altında kalmayacak" diyerek kritik sınırı canlı yayında duyurdu

Son Dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Bakan Nebati "Altında kalmayacak" diyerek kritik sınırı canlı yayında duyurdu

Saklanma planı akıllara durgunluk verdi! 6 ay arayla 2 vahşet: Birinin çıplak cesedi bulunmuş, diğeri 6 yerinden bıçaklanmıştı

Saklanma planı akıllara durgunluk verdi! 6 ay arayla 2 vahşet: Birinin çıplak cesedi bulunmuş, diğeri 6 yerinden bıçaklanmıştı

Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için sert sözler!

Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.