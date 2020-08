''Silahlı Saldırı Kurbanlarının Yüzde 90'ı Siyahlar''

New York Valisi Andrew Cuomo, silahlı saldırı olaylarının sadece New York kentinde tırmanmadığını, eyalet genelinde şiddettin arttığını söyledi. Vali Cuomo, silahlı saldırı kurbanlarının yüzde 90’nının siyahlar olduğunu belirtti.

Cuomo, “Bu kabullenilecek bir durum değil. İnsanlar ölüyor. New Yorklular tedirgin. Bir kriz halindeyiz. Kriz içinde olduğumuzu kabul edip çaresini bulmak, sorunu acilen çözmek zorundayız’’ dedi

Belediye Başkanı de Blasio: “Başkan Trump yaygara yapıyor”

New York Belediye Başkanı de Blasio, düzenlediği günlük basın toplantısında Başkan Donald Trump’ın açıklamalarını da değerlendirdi. Belediye Başkanı de Blasio, “Trump, sadece dikkatleri kendi üzerine çekmeye çalışıyor. Yaptığı sadece yaygara” dedi. Kentteki silahlı saldırıların önlenmesi konusunda New York Emniyet Teşkilatı’na (NYPD) güvendiğini belirten de Blasio, ‘‘Şu anda New York’ta büyük bir fırtınayla karşı karşıyayız. Sanırım New Yorklular bunu anlıyor. Bu şehirde cehennemi yaşıyoruz. Corona virüsü salgını nedeniyle her şey aynı anda dağıldı” dedi.