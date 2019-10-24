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Silahlı saldırı şüphelisi: Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Yusuf A., adliyeye sevk edildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Yusuf A., adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim" dedi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf A., eşi G.A.'nın kullandığı otomobille, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'nin 07 ADF 729 plakalı otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen Yusuf A., direksiyondaki Nafiz G.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Yusuf A., daha sonra yolun karşısına geçerek durakta bir otobüse binip kaçtı.
ACİL SERVİSTE SALDIRGANIN İSMİNİ SÖYLEDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nafiz G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Nafiz G., acil serviste kendisini vuran kişinin Yusuf A. olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Yusuf A.'yı Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokak'taki bir binanın bodrum katında yakalayıp gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yusuf A., polisteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, "Abi dediğimiz kişiydi. Namusumu temizledim" dedi.
Diğer yandan hastanede tedavisi süren Nafiz G.'nin, göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandığı, durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

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