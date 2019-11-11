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Silahlı saldırı ve bıçakla yaralamaya 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:23 | Son Güncelleme

Samsun’da silahlı saldırı ve bıçakla yaralama olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Silahlı saldırı ve bıçakla yaralamaya 2 tutuklama

Samsun’da silahlı saldırı ve bıçakla yaralama olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan I.Y. yaralanırken, O.P.’nin evi ve iş yerine de silahlı saldırıda bulunuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla bağlantıları olduğu iddia edilen F.M. ve F.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.M. ve F.K. akşam saatlerinde tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Silahlı saldırı ve bıçakla yaralamaya 2 tutuklama

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