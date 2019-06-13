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Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi’nde 13 gün önce meydana geldi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi’nde 13 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Harun Fayda (27) ile Mert Mustafa C.’ye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Harun Fayda ve Mert Mustafa C. yaralandı. Ağır yaralanan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Harun Fayda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Recep B.’nin yakalanarak çıkardığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

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