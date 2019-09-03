HABER

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Fatih’te silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin cenazesi Adli Tıp’tan alınarak, ailesine teslim edildi.Olay, gece saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Fatih’te silahlı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin cenazesi Adli Tıp’tan alınarak, ailesine teslim edildi.
Olay, gece saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Çıkan silahlı kavgada 3 kişinin saldırısı 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek hayatını kaybetmişti. Gencin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Özbek’in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin Fatih Camii’nde kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
TIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktıTIR’ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı
Marmaris'te esnafı sahte sterlinle dolandıran 7 turist yakalandıMarmaris'te esnafı sahte sterlinle dolandıran 7 turist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.