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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

29.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan kavgada iki akrabasıyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ali Atmaca Akyazı ilçesinde toprağa verildi.Adapazarı’nda iki yeğeniyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akyazılı iş adamı 44 yaşındaki Ali Atmaca’nın cenazesi otopsiden sonra ailesine teslim edildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan kavgada iki akrabasıyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ali Atmaca Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
Adapazarı’nda iki yeğeniyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akyazılı iş adamı 44 yaşındaki Ali Atmaca’nın cenazesi otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Cenaze, iş adamının Akyazı Pazarköy Mahallesi’ndeki evine getirildi. Acılı aile, cenaze eve alındığı sırada gözyaşı döktü. Cinayet kurbanı olan Atmaca, bugün Cuma namazı sonrasında Pazarköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde düğün konvoyunda çıkan tartışma üzerine yaşanan silahlı kavgada Ali Atmaca ile akrabaları Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca silahlı saldırıya uğramış, Atmaca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken yaralanan yeğenleri tedavi altına alınmıştı. Sakarya polisi, cinayet şüphelilerinin yakalanması için başlattığı çalışma ise devam ediyor.

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