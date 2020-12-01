Silahlı saldırıda kasığından vuruldu, sanıklar tahliye olunca isyan etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Fatih'te 24 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olay şöyle gerçekleşti: Şüpheliler Abdullah Sabah Ramadhan (20), Ahmet Cabbar Mided (25) ile kimliği tespit edilemeyen meçhul firari şüpheli, Yenikapı miting alanında otomobilin sağ ön koltuğunda bulunan F.K. (24) ile tartışmaya başladı. Şüphelilerden Abdullah Sabah Ramadhan tabancayla bir kez ateş ederek, FK’yi kasığından vurdu, ardından 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayın ardından şüphelilerden Ramadhan ve Mided yakalandı, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli ise firar etti.

İddianamede müşteki şüpheli Abdullah Sabah Ramadhan hakkında "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ahmet Cabbar Mided hakkında ise "Silahla yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

6. DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6. duruşma yapıldı. 5. duruşmada sanık Ahmet Cabbar Mided tahliye olurken, 6. duruşmada da tutuklu sanık Abdullah Sabah Ramadhan'ın imza atma şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma ertelendi.