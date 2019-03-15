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Silahlı saldırıda muhtar öldü, Afgan çoban yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.

Silahlı saldırıda muhtar öldü, Afgan çoban yaralandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da silahlı saldırıya uğrayan köy muhtarı yaşamını kaybederken, yanında bulunan Afgan uyruklu çoban ağır yaralandı.
Olay, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nin Üçpınar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu çobanla birlikte otomobiliyle köyden çıkan muhtar Behsat Çakmak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Muhtar Behsat Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken, Afganistan uyruklu çoban ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Afgan çoban, daha sonra Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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