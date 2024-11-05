HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Silahlı saldırıda öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyordu

Silahlı saldırıda öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyordu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.11.2024 07:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan öğle saatlerinde ise hayatını kaybettiği açıklanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in öldürülmesi tüm Türkiye'yi şoke etti. Seçimi Yeniden Refah Partisi'yle kazanan ardından temmuz ayında da istifa eden Şen'in AK Parti'ye geçiş hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Silahlı saldırıda öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen, AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyordu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye başkanı Hilmi Şen'in, AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı öğrenildi. Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalara tepki göstererek 3 ay önce Yeniden Refah Partisi’nden istifa etmişti.

AW322470_01

AMCASININ OĞLU SALDIRDI

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı.

AW322470_02

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Saldırgan, olay sonrası belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

AW322470_03

AK PARTİ'YE KATILACAKTI

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce, partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti. Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı öğrenildi.

AW322470_04

AW322470_05

AW322470_06

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Balışeyh ak parti saldırı
En Çok Okunan Haberler
'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyat düşünce... 'Hızlı el değiştiriyor'

'Altından çıkıp ona yöneliyorlar' Fiyat düşünce... 'Hızlı el değiştiriyor'

Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Burcu Köksal'dan çok konuşulacak sözler: "İşim olmaz"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Penceredeki parmaklıklar nedeniyle kaçamadı! Misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti

Penceredeki parmaklıklar nedeniyle kaçamadı! Misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti

Sokak ortasında başından vurulmuştu! Sağlığına kavuşan kurye dehşet dolu anları anlattı: "Ölü taklidi yaparak kurtuldum"

Sokak ortasında başından vurulmuştu! Sağlığına kavuşan kurye dehşet dolu anları anlattı: "Ölü taklidi yaparak kurtuldum"

Tarihi gün geldi çattı: 'Tahmin edilmesi en zor seçimin' sonucu ne olacak? Saatler kala son anketler geldi!

Tarihi gün geldi çattı: 'Tahmin edilmesi en zor seçimin' sonucu ne olacak? Saatler kala son anketler geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.