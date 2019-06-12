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Silahlı saldırıda öldürülen Özdemir'in vucudunda 8 mermi girişi ve çıkışı tesbit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 23:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 4 gün önce yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Özdemir'in (41), vucuduna isabet eden 8 kurşunla öldüğü ortaya çıktı.

Silahlı saldırıda öldürülen Özdemir'in vucudunda 8 mermi girişi ve çıkışı tesbit edildi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 4 gün önce yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Özdemir'in (41), vucuduna isabet eden 8 kurşunla öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Özdemir'in silahlı saldırıyı yaptığı ileri sürülen kişi ile kahvede tartıştığı öne sürüldü.
Olay, 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Deniz Özdemir cadde de yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında art arda ateşlediği silahından çıkan kurşunlarla Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler inceleme başlatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Özdemir'in öldüğü belirlendi.
Cinayetle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında polis, olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Deniz Özdemir'in olaydan kısa süre önce kahvede oturduğu sırada, silahlı saldırıyı yaptığı ileri sürülen kişi ile tartıştığı öne sürüldü. Polis ekipleri, cinayet zanlısının kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
VUCUDUNDA 8 MERMİ GİRİŞİ VE ÇIKIŞI TESBİT EDİLDİ
Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülürken, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Özdemir'in vucudunda 8 mermi girişi ve çıkışı tesbit edildi.

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