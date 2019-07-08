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Silahlı saldırıda ölen amca yeğen toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Denizli'de, cezaevinden izinli çıkan kişi tarafından tüfekle öldürülen Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan'ın cenazeleri defnedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, cezaevinden izinli çıkan kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülen amca ve yeğenin cenazeleri toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybeden Ahmet Alkan (22) ve amcası Süleyman Alkan'ın (52) cenazeleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Kocadere Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Helallik alındıktan sonra Kocadere Mezarlığına götürülen amca ve yeğenin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Öte yandan ölen Ahmet Alkan'ın, yaklaşık 1,5 yıl önce M.Ö'yü bıçakladığı, bu olayın ardından ikili arasında husumet oluştuğu öğrenildi.

Cinayetin ardından kaçan M.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar da devam ediyor.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün, cezaevinden izinli çıkan M.Ö, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Alkan (22) ve amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

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