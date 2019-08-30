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Silahlı saldırıda ölen genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi.

Silahlı saldırıda ölen genç toprağa verildi

Samsun’da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç toprağa verildi.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık lokantanın önünde bulunanlara av tüfeğiyle silahlı saldırı düzenlendi. Olayda, Mehmet Çalışkan (25) hayatını kaybederken, babası Hasan Çalışkan (58) ve lokantanın sahibinin oğlu Elvan Çıplak yaralandı. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Z.S. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Z.S.’nin otomobil ile olay yerine gelip tüfekle ateş ettiği öğrenildi. Mehmet Çalışkan’ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Çalışkan’ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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