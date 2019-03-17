Silahlı saldırıda ölen kişi toprağa verildi

Öte yandan Karabağ'ın, bir cinayet davasına ilişkin tutuklu bulunan babası Halil ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ, cenaze törenine yoğun güvenlik önlemleri altında katıldı.

Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde yol kenarına park ettiği 20 ZH 333 plakalı otomobile bindiği sırada, dün başka bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitiren Oğuzhan Karabağ (27) için asri mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.

Ailesinin ve yakınlarının, Halil ve Kutluğhan Karabağ ile görüşme isteğine olumsuz yanıt verildiği mezarlıkta, emniyet ekiplerinin özel harekat ve çevik kuvvet şube birimleri ile yoğun güvenlik önlemi alması dikkati çekti.

Oğuzhan Karabağ, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, önceki gece yol kenarına park ettiği 20 ZH 333 plakalı otomobile bindiği sırada, başka bir otomobilden zanlı ya da zanlılarca ateş açılması sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Halil ve Kutluğhan Karabağ ise 9 Kasım 2018'de Merkezefendi ilçesinde inşaat firması sahibi Mehmet Yamer'in öldürülmesi ve sekreteri Revzan Akbulut'un yaralanmasıyla ilgili tutuklanmıştı.

