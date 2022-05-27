Silahlı Saldırıda Ölen Öğretmenin Eşi Kalp Krizinden Öldü

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, eşi Irma Garcia’yı silahlı saldırıda kaybeden Joe Garcia, eşinin cenaze töreni hazırlıklarını yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

24 yıllık evli olan Garcia çifti geride 4 çocuk bıraktı. Irma Garcia, okul saldırısında ölen iki öğretmenden biriydi. Garcia’yla birlikte aynı sınıfta bulunan ve çocukları korumaya çalışan Eva Mireles de silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Ölen Garcia çiftinin kuzenleri John Martinez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşinin ardından Joe Garcia’nın da kalp krizi geçirerek öldüğünü doğruladı.

Joe Garcia’nın okulun bulunduğu alanda eşinin isminin yazılı olduğu alana çiçek bıraktıktan sonra eve dönerken kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

