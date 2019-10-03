Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

