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Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 18:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.

Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi

Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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