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Silahlı saldırıda yaralanan çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta geçen pazar günü silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’nde 13 Eylül akşamı meydana gelen olayda, Ökkeş S., Adil Erdem Bezayıt Caddesi üzerinde bir oto yıkamanın önünde husumetlisi Serkan Y.

Kahramanmaraş’ta geçen pazar günü silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’nde 13 Eylül akşamı meydana gelen olayda, Ökkeş S., Adil Erdem Bezayıt Caddesi üzerinde bir oto yıkamanın önünde husumetlisi Serkan Y. (23) ve Enes Y.’ye (23) pompalı tüfekle ateş açmış, olayda iki kişi ile oto yıkamacıda çalışan Ahmet Eren Us (14), yaralanmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Eren Us, hastanedeki yaşam mücadelesini 3 gün sonra kaybetti.
Öte yandan oto yıkamacıda çalışan Ahmet Eren Us’un vurulma anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Silah seslerini duyan çocuğun, kaçarken başına isabet eden mermilerle yere yığıldığı görülüyor.

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