HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı

Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı

15.06.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine yürürken uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Göçer tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve ayağından yaralanan nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt (34), yaşadığı dehşeti anlattı. Kurt, "Ben yolun sağından giderken bana sol arka çaprazdan birisi bağırdı. Yönümü döndüğümde direkt belinden silahı çekip ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı" dedi.

Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Develi ilçesi Camiicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan doktor Erdal Kurt'a, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Göçer tarafından tabanca ile ateş açıldı. Doktor Kurt ayağından yaralandı. Olayın zanlısı Göçer, kaçmak isterken doktor Erdal Kurt tarafından yakalandı. Doktor Kurt, kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getirerek, polise teslim etti. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi hastanede devam eden Dr. Kurt, yaşadıklarını anlattı. Dr. Kurt, "Dün saat 16.00 sıralarında hastaneden çıktım. Evime yürüyerek gidiyordum. Ben yolun sağından giderken bana sol arka çaprazdan birisi bağırdı. Yönümü döndüğümde direkt belinden silahı çekip ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı. Ben bu kişinin üzerine koşmaya başladım. Üzerine koşarken ikinci defa ateş etti. Çıkan mermi bacağıma saplandı. Üçüncü ateş açmasına fırsat vermeden üzerine çöküp, silahı aldım. Yere yatırdım. Etkisiz hale getirip, polise teslim ettim" diye konuştu.

aa7b5f89083bd341ac38444027631e11

'KENDİMİ SAVUNDUM'

Dr. Kurt, saldırganın hastane kaydının olmadığını kaydederek, "Bu uyuşturucu bağımlısı birisi. Daha önceden de bu olayı birkaç defa işlemiş. Bu önceden galiba bana ilaç yazdırmak için geldi ama bende kaydı yok. Bunlar direkt kayıtsız olarak gelip, bağımlılık yapan ilaçlar var, 'yazdırabilir miyiz?' diye geliyorlar. Biz onları tabii ki yazmıyoruz. Yazmayınca bazıları anlayışlı oluyor. Bazıları da böyle psikopat tarzda oluyorlar. Böyle olunca müdahale ettim. Kendimi savundum. Polise de teslim ettim" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ'

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının yaşandığını söyleyen Dr. Erdal Kurt, "Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet çok üzücü. Yasaların çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sağlık çalışanlarını korumakta yetersiz kalıyor. Boşluklar var, bunların doldurulması gerekli. Doldurulmazsa dün ben ölebilirdim. Benden başka sağlık çalışanı arkadaşlarımız da ölebilirler. Bu son olsun diyoruz ama olmayacak. Çünkü yasalarımızın daha sağlam olması lazım. Ben nöroloji hekimi olarak mesleğime aşık birisiyim. Mesleğimi çok seviyorum. Asla değiştirmeyeceğim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Kurşun önemli bir yere denk gelmedi. Yumuşak doku hasarı var. Pansuman yapıldı. Ameliyatlık bir durum yok. Gayet iyiyim yarın taburcu olacağım" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ölen köpeğinin mezar taşına yazdıkları dikkat çektiÖlen köpeğinin mezar taşına yazdıkları dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.