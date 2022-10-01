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  4. Silahlı saldırıda yaralanan MHP’li Hançer hayatını kaybetti! Görüntüler dehşete düşürdü…

Silahlı saldırıda yaralanan MHP’li Hançer hayatını kaybetti! Görüntüler dehşete düşürdü…

01.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkan Hançer’in silahlı saldırıya uğradığı anlar anbean kameralara yansımıştı.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelen olayda marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Erkan Hançer'in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünde bekleyen bir şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.

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Saldırının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Erkan Hançer’den günler sonra acı haber geldi. 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Hançer’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Kartal MHP silahlı saldırı
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