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Silahlı saldırıda yaralanan polis, 25 gün sonra şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 21:59 | Son Güncelleme

Silahlı saldırıda yaralanan polis, 25 gün sonra şehit oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucunda ağır yaralan polis memuru, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen polis memuru İlhan Odabaşı (41), 25 günlük yaşam savaşını yitirdi.

Şehit polis memurunun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

5 Şubat'ta, Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde kimliğini kontrol etmek istediği kişinin silahla ateş etmesi sonucu başından ağır yaralan polis memuru İlhan Odabaşı, hastanede tedavi altına alınmıştı.

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Devriye Kayseri şehit

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