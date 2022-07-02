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Silahlı saldırıda yaralanmıştı, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

02.07.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede 16 gün sonra öldü. Öte yandan saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen R.K. aranıyor.

Silahlı saldırıda yaralanmıştı, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 16 gün önce silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde, 17 Haziran'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan ve Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Aşık (46), Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

16 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Aşık, tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen R.K. aranıyor.

Tarsus'ta 17 Haziran'da, sabah saatlerinde iş yerini açtığı sırada tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Aşık, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin silahlı saldırı
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