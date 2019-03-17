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Silahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:09 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, iki gün önce park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden emlakçı Oğuzhan Karabağ (27), toprağa verildi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, iki gün önce park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden emlakçı Oğuzhan Karabağ (27), toprağa verildi. Geçtiğimiz yıl iş insanının öldürülmesi ve asistanının da yaralanması ile sonuçlanan olayın azmettiricisi oldukları iddiasıyla tutuklanan Karabağ’ın babası Halil Karabağ ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ, cezaevi aracıyla mezarlığa getirildi.
Geçtiğimiz 15 Mart Cuma günü saat 23.45 sıralarında Pamukkale İlçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi’nde park halindeki otomobilinde oturduğu sırada, yanına yaklaşan başka bir otomobilden inen 2 kişi tarafından çapraz ateş açılan Oğuzhan Karabağ, ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar, otomobilleriyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine 14 kurşun isabet eden Karabağ, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KELEPÇELERLE CENAZEYE KATILDILAR
Hayatını kaybeden emlakçı Oğuzhan Karabağ için Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Millet İttifakı’nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Partili Ümit Bahtiyar, Karabağ Ailesi ve yakınları katıldı. 9 Kasım 2018’de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi’nde inşaat firması sahibi Mehmet Yamer’in işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, asistanı Revzan Akbulut’un da yaralandığı olayın azmettiricileri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Karabağ’ın babası Halil Karabağ ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ, cezaevi aracıyla cenaze törenine getirildi. Cenaze namazına katılamayan baba ve ağabey Karabağ, güvenlik nedeniyle mezarlığa götürüldü.
SALDIRGANLARI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Karabağ, Asri Mezarlık Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Defin işlemi sırasında, elleri kelepçeli baba Halil ve ağabey Kutluğhan Karabağ, gözyaşı döktü. Halil ve Kutluhan Karabağ, daha sonra cezaevi aracına bindirilerek Denizli D Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Polis ekipleri, Karabağ’a silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Silahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildiSilahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildiSilahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildiSilahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildi

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