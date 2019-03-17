Silahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, iki gün önce park halindeki aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden emlakçı Oğuzhan Karabağ (27), toprağa verildi. Geçtiğimiz yıl iş insanının öldürülmesi ve asistanının da yaralanması ile sonuçlanan olayın azmettiricisi oldukları iddiasıyla tutuklanan Karabağ’ın babası Halil Karabağ ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ, cezaevi aracıyla mezarlığa getirildi.

Geçtiğimiz 15 Mart Cuma günü saat 23.45 sıralarında Pamukkale İlçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi’nde park halindeki otomobilinde oturduğu sırada, yanına yaklaşan başka bir otomobilden inen 2 kişi tarafından çapraz ateş açılan Oğuzhan Karabağ, ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar, otomobilleriyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerine 14 kurşun isabet eden Karabağ, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KELEPÇELERLE CENAZEYE KATILDILAR

Hayatını kaybeden emlakçı Oğuzhan Karabağ için Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Millet İttifakı’nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Partili Ümit Bahtiyar, Karabağ Ailesi ve yakınları katıldı. 9 Kasım 2018’de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi’nde inşaat firması sahibi Mehmet Yamer’in işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, asistanı Revzan Akbulut’un da yaralandığı olayın azmettiricileri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Karabağ’ın babası Halil Karabağ ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ, cezaevi aracıyla cenaze törenine getirildi. Cenaze namazına katılamayan baba ve ağabey Karabağ, güvenlik nedeniyle mezarlığa götürüldü.