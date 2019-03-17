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Silahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI Denizli'de, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı Oğuzhan Karabağ’ın (27) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan iki kişinin bindiği otomobili tespit etti.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren emlakçı toprağa verildi (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI
Denizli'de, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı Oğuzhan Karabağ’ın (27) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan iki kişinin bindiği otomobili tespit etti. İki kişinin otomobille Aydın’a kaçtığını belirleyen Cinayet Bürosu dedektifleri, dün gece düzenledikleri operasyonla Karabağ cinayetinin şüphelileri Raif Yamer ile Gürsel Demiröz’ü saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Yamer ile Demiröz’ün cinayetin ardından yurt dışına kaçmak için plan yaptıkları belirlendi.
CİNAYETİ İTİRAF EDEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Aydın’da yakalanan Yamer ile Demiröz, Denizli’ye getirilerek ifadeleri alındı. Yamer ile Demiröz’ün cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. İfadelerinde tesadüfen karşılaştıklarını iddia etmelerine rağmen iki şüphelinin, Karabağ’ı takip ettikleri, eğlence mekanından çıkıp otomobiline bindığı sırada çarpraz ateşe tutarak öldürdükleri belirlendi. İfadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yamar ile Demiröz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNÜN AZMETTİRİCİSİNİN OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
Denizli'de 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasının sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, asistanı Revzan Akbulut yaralanmıştı. Olayın ardından, biri ateş açan olmak üzere 5 kişi tutuklanmıştı. Saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ile ağabeyi Kutluğhan Karabağ da, Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricileri oldukları iddiasıyla, tutuklananlar arasında yer aldı. Karabağ’ı çapraz ateşe tutarak öldüren zanlı Raif Yamer’in geçen yıl öldürülen Mehmet Yamer’in kardeşi, diğer zanlı Gürsel Demiröz’ün ise yanında çalışan işçisi olduğu öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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