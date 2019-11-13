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Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 07:08 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de, 3 ay önce bir kişiyi silahla yaralamaktan cezaevine giren C. İ., dün tahliye olmasının ardından 24 saat geçmeden silahlı saldırıda yaralandı. Cem İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Olay, saat 04.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta yaşandı. Sokakta birinin acıyla bağırdığını duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cem İ.'nin, silahla bacağından vurulduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem İ., ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan C. İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, C. İ.'nin başka bir yerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vurulduğunu ve araçla olay yerine bırakıldığını belirledi. Çevredeki vatandaşlar ise silah sesi duymadıklarını belirtti. Polis, Cem İ.'ye silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

3 AY CEZAEVİNDE YATMIŞ

Öte yandan, polisin yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, C. İ.'nin çok sayıda silahla yaralama olayına karıştığı ve son olarak 3 ay önce bir kişiyi silahla yaraladığı için cezaevine girdiği öğrenildi. Cem İ.'nin cezaevinden dün tahliye olduğu bildirildi.

(DHA)

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istanbul Şişli tahliye cezaevi

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