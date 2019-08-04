HABER

Silahlı saldırıdan kaçarken, otomobiliyle duvara çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 01:51 | Son Güncelleme

Silahlı saldırıdan kaçarken, otomobiliyle duvara çarptı: 2 yaralı ANKARA'da bir eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları otomobille duvara çarparak durdu.

Silahlı saldırıdan kaçarken, otomobiliyle duvara çarptı: 2 yaralı

ANKARA'da bir eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları otomobille duvara çarparak durdu. Saldırıda, başından vurulan G.A., ağır yaralanırken, M.G. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya Cumhuriyet Mahallesi Bayındır-1 Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan G.A. ve M.G., 06 BMG 502 plakalı otomobile bindikleri sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu sürücü G.A., başından vurulurken, M.G. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

500 METRE İLERDE DUVARA ÇARPTI
Saldırıdan kaçmaya çalışan sürücü, otomobili Süleyman Sırrı Caddesi üzerinden Aksu Caddesi yönünde sürdü. Yaklaşık 500 metre ilerleyen otomobil, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü önündeki duvara çarparak durdu. Silahla yaralanan 2 kişi, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan G.A. ve M.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan G.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kimliği belirlenemeyen saldırganları arayan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
- Olay yerinden görüntü
- Otomobilden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı 
25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

13 yaşındaki çocuğu öldüren zanlının iş yerini taşladılar

Gerilim zirve yaptı! Çin bayrağını indirdiler

Gerilim zirve yaptı! Çin bayrağını indirdiler

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist, ikna çalışmasıyla teslim oldu

25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

Korkunç gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı!

Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Son dakika! Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı

Otobüs faciasında flaş gelişme! Tutuklandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.