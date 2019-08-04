Silahlı saldırıdan kaçarken, otomobiliyle duvara çarptı: 2 yaralı

ANKARA'da bir eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları otomobille duvara çarparak durdu. Saldırıda, başından vurulan G.A., ağır yaralanırken, M.G. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya Cumhuriyet Mahallesi Bayındır-1 Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlence mekanından çıkan G.A. ve M.G., 06 BMG 502 plakalı otomobile bindikleri sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu sürücü G.A., başından vurulurken, M.G. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

500 METRE İLERDE DUVARA ÇARPTI

Saldırıdan kaçmaya çalışan sürücü, otomobili Süleyman Sırrı Caddesi üzerinden Aksu Caddesi yönünde sürdü. Yaklaşık 500 metre ilerleyen otomobil, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü önündeki duvara çarparak durdu. Silahla yaralanan 2 kişi, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan G.A. ve M.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan G.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kimliği belirlenemeyen saldırganları arayan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

- Olay yerinden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay

