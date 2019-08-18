Silahlı Saldırılarda Akıl Hastalıkları Ne Kadar Etken?

İki ayrı silahlı saldırının 31 kişinin ölümüne neden olmasının ardından Başkan Donald Trump’ın silahlı şiddetin en önemli nedenlerinden biri olarak gösterdiği akıl hastalıkları yeniden mercek altına alınıyor. Başkan tedaviye ve akıl hastalarının kendi istekleri dışında tecrit edilmesine odaklanırken yönetim, akıl hastalarının silah almasının önüne geçecek federal düzenlemelere mesafeli yaklaşıyor. Yönetim daha önce de akıl sağlığı hizmetlerine erişimi arttırmayı öngören sağlık yasasını iptal etmeye çalışmıştı. Teksas eyaletinin El Paso kenti ve Ohio’nun Dayton kentleri 31 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılara sahne oldu. Her iki olayda da kalabalığın üzerine saldırı silahları taşıyan kişiler tarafından ateş açıldı. Kamuoyundan sesler yükselince Başkan Trump harekete geçme sözü verdi. Ancak sert silah kontrolu yasaları geçirilmesi ihtiyacını önemsiz gösteren Trump, esas gündeme alınması gereken konunun akıl hastalıkları olduğunu söyledi. Trump, “Silah değil, akıl hastalıkları ve nefret tetiği çekiyor” dedi.

Amerika’da depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklar her beş yetişkinden birini etkiliyor. Ancak uzmanlar bundan önce kişilerin geçmişte şiddet eğilimi göstermesinin önemli bir tehdit işareti sayılması gerektiğini söylüyor. Silahlı Şiddeti Sonlandırma Koalisyonu’ndan Joshua Horwitz, “Bu suçları nefretin tetiklediğini biliyoruz ve nefret bir akıl hastalığı değil” diyor. Bazılarıysa Başkan’ın söyleminin eylemleriyle uyuşmadığı görüşünde. Yönetim geçmişte akıl hastalarının silah sahibi olmasıyla ilgili bazı kısıtlamalardan geri adım atmış ve eski Başkan Barack Obama’nın herkesin sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan Sağlık Hizmetleri Yasası’nı iptal etmek için uğraşmıştı. Bu yasa özel sigorta hizmetlerine daha fazla erişim sağlarken devletin düşük gelirli bireylere yönelik akıl sağlığı tedavilerinin genişletilmesini öngörüyor. Demokrat Parti Ohio Senatörü Sherrod Brown, “Akıl sağlığı hizmetleri kesinlikle önemli ancak tek sorumlunun akıl sağlığı olduğunu, sokaklarda dolaşan silahlar olmadığını söyleyenlerle Medicaid’i ve Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası’nı kaldırmaya çalışanlar aynı kişiler” şeklindeki sözleriyle eleştirisini dile getiriyor.