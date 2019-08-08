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Silahlı Saldırıların Ardından Af Örgütü’nden ABD’ye Seyahat Uyarısı 

08.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, geçen hafta sonu meydana gelen silahlı saldırıların ardından bir seyahat uyarısı yayınlayarak Amerika’yı ziyaret edeceklere ‘çok dikkatli olmaları’ çağrısında bulundu. Uyarı metninde silahlı şiddetin Amerika’da artık ‘insan hakları krizi’ boyutuna ulaştığına vurgu yapıldı

Silahlı Saldırıların Ardından Af Örgütü’nden ABD’ye Seyahat Uyarısı 

Uluslararası Af Örgütü, geçen hafta sonu meydana gelen silahlı saldırıların ardından bir seyahat uyarısı yayınlayarak Amerika’yı ziyaret edeceklere ‘çok dikkatli olmaları’ çağrısında bulundu. Uyarı metninde silahlı şiddetin Amerika’da artık ‘insan hakları krizi’ boyutuna ulaştığına vurgu yapıldı.

Af Örgütü’nün, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli duyulan durumlarda vatandaşlara çağrıda bulunma ve bilgilendirme amacıyla diğer ülkelere yönelik yayınladığı seyahat uyarılarına atfen hazırladığı metinde, ülke genelinde artmaya devam eden silahlı şiddet ve nefret suçlarına dikkat çekildi.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin de altının çizildiği mesajda, bu nedenle Amerika’yı ziyaret etmek isteyen kişilerin ırkının, ülkesinin, etnik kökeninin, cinsiyetinin ve cinsel kimliğinin, olası bir silahlı şiddet eylemine maruz kalma riskini etkileyebileceği de vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü’nün Amerika şubesinin yürüttüğü Silah Şiddeti Sonlandırılsın Kampanyası’nın yöneticisi Ernest Coverson, Amerika’da bir silahlı şiddetle karşılaşma olasılığının ne kadar yüksek olduğunu söyledi ve “Bir kez daha tüyler ürpertici bir şekilde ortaya çıktı ki, Amerika hükümeti silahlı şiddetten korunma sağlamayı istemiyor” diyerek yetkilileri eleştirdi.

Af Örgütü uzun bir süredir silahlı şiddeti önleme amacıyla bireysel silahlanmaya yönelik kısıtlamalar ve kontrol mekanizmaları oluşturulması gerektiğini savunarak Kongre üyeleri ve ilgili yetkililere çağrıda bulunuyor. Kurumun geçen ay yayınladığı bir rapordaysa Amerika’da silahlı şiddetten sağ kurtulanların yaşadığı travmaya ve hükümetin bu konudaki etkisizliğine dikkat çekildi.

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