Silahlı saldırıya uğradıktan 12 gün sonra hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, çay ocağında Emre Samat (32) tarafından başından vurularak ağır yaralanan Uğur Alan (38), tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 15 Ekim'de, Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. Çay ocağında oturan Uğur Alan başından, E.G. (17) ise sırtından kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. 2 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Emre Samat olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Ankara'ya kaçmaya hazırlandığı olan Samat'ı düzenledikleri operasyonla ruhsatsız tabancasıyla yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, ayrıca olaya karıştıkları tespit edilen Oktay T. ve Hüseyin Y. ile B.Y. isimli kadını da yakaladı.

KIZ ARKADAŞI İÇİN VURMUŞ

Samat'ın, sorgusunda Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. ile zorla ilişkiye girdiği iddiasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. Samat, ''Kız arkadaşım B., olay gecesi beni arayarak, Uğur'un kendisini ilişkiye zorladığı söyledi. Parasını da almış. Daha önce de yaptı. Yapmaması konusunda onu uyarmıştım. Silahımı alıp, dışarı çıktım. Uğur'un çay ocağında olduğunu öğrendim. Çay ocağına yaklaşarak, Uğur'un kafasına ateş ettim'' dediği kaydedildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Samat çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Y. ile Oktay T. ve Hüseyin Y.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi.

12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Uğur Alan, tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Alan, Hacı Veyis Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

