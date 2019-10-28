HABER

Silahlı saldırıya uğradıktan 12 gün sonra hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 18:25 | Son Güncelleme

KONYA'da, çay ocağında Emre Samat (32) tarafından başından vurularak ağır yaralanan Uğur Alan (38), tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğradıktan 12 gün sonra hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, çay ocağında Emre Samat (32) tarafından başından vurularak ağır yaralanan Uğur Alan (38), tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 15 Ekim'de, Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki çay ocağında meydana geldi. Çay ocağında oturan Uğur Alan başından, E.G. (17) ise sırtından kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. 2 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Emre Samat olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Ankara'ya kaçmaya hazırlandığı olan Samat'ı düzenledikleri operasyonla ruhsatsız tabancasıyla yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, ayrıca olaya karıştıkları tespit edilen Oktay T. ve Hüseyin Y. ile B.Y. isimli kadını da yakaladı.
KIZ ARKADAŞI İÇİN VURMUŞ
Samat'ın, sorgusunda Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. ile zorla ilişkiye girdiği iddiasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. Samat, ''Kız arkadaşım B., olay gecesi beni arayarak, Uğur'un kendisini ilişkiye zorladığı söyledi. Parasını da almış. Daha önce de yaptı. Yapmaması konusunda onu uyarmıştım. Silahımı alıp, dışarı çıktım. Uğur'un çay ocağında olduğunu öğrendim. Çay ocağına yaklaşarak, Uğur'un kafasına ateş ettim'' dediği kaydedildi.
EV HAPSİ VERİLDİ
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Samat çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.Y. ile Oktay T. ve Hüseyin Y.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi.
12 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ağır yaralanan Uğur Alan, tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Alan, Hacı Veyis Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Yozgat’ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralıYozgat’ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı
Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi beklediArkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.