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Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 01:40 | Son Güncelleme

Malatya’da AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Olay, Kale ilçesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre evinin balkonunda arkadaşları birlikte sohbet eden Abdulvahap Akdeniz’e kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda Akdeniz ile birlikte arkadaşı S.

Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Malatya’da AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Kale ilçesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre evinin balkonunda arkadaşları birlikte sohbet eden Abdulvahap Akdeniz’e kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda Akdeniz ile birlikte arkadaşı S. Y. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan AK Parti Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavga da A.K. (36) henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı.
İki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti

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