HABER

Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti’li toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit ilçesindeki evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AK Parti’li Abdulcelil Tuci, gözyaşları arasında toprağa verildi.Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde 4 Mayıs günü çocuğunu okula götüreceği saat 06.30 sıralarında silahlı saldırı sonucu ensesinden vurularak ağır yaralanan AK Parti’li Abdulcelil Tuci, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Van’ın merkez Edremit ilçesindeki evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AK Parti’li Abdulcelil Tuci, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde 4 Mayıs günü çocuğunu okula götüreceği saat 06.30 sıralarında silahlı saldırı sonucu ensesinden vurularak ağır yaralanan AK Parti’li Abdulcelil Tuci, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tuci için ilçedeki Hacı Mehmet Yurt Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, suikast sonucu gerçekleştirilen silahlı saldırının terör örgütü bağlantılı olduğunu düşündüklerini belirtti. Başkan Türkmenoğlu, “AK Parti önceki dönem meclis üyesi ve Edremit İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Abdulcelil Tuci kardeşimize haince bir saldırı gerçekleştirildi. Çocuğunu okula göndermek için hazırlık yaptığı saat 06.30 sıralarında suikast sunucu ensesinden vuruluyor. Kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca hayat mücadelesi verirken maalesef hayatını kaybetti” dedi.

“Büyük ihtimal saldırı terör örgütü bağlantılı”
Saldırının terör örtüyle bağlantılı olabileceğine dikkat çeken Türkmenoğlu, “Emniyet Müdürlüğümüz ile ilgili kurumlarımız gerçekleştirilen saldırıyı yakinen takip ediyorlar. Yapılan bu saldırıyı biz nefretle kınıyoruz. Terör örgütü bağlantısı olabilir. Bir infaz olduğu için büyük ihtimal de saldırının terör örgütü bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Buradan da tüm terör örgütlerini lanetliyoruz” diye konuştu.

“Yavrusunun gözü önünde yapılan bu saldırı kabul edilemez”
Saldırının çocuğunun gözleri önünde yaşandığını ve bunun kabul edilemeyecek bir durum olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu alçakça bir saldırıdır. Hatırlanacağı üzere, önceki dönemlerde parti mensuplarımıza karşı böyle saldırılar düzenlendi. Hatta yakın geçmişte 17 Mart tarihinde gençlik kolları başkan yardımcımıza da bir saldırı gerçekleştirilmişti. O da şanslıydı saldırıdan ucuz kurtuldu. Ben bu vesileyle alçakça saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdulcelil Tuci kardeşimize Allah’tan rahmet, tüm teşkilat mensuplarımıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum.”
Çok sayıda AK Parti teşkilat mensubu ve vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Tuci’nin cenazesi, Selimbey Mahallesi Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyorYurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor
Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talepHobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

BUDO'dan sefer iptali

BUDO'dan sefer iptali

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Almanya’dan gelip, iğde ağaçları için nöbet tutuyor

Almanya'dan geldi, nöbet tutuyor! Tam 40 tane...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.