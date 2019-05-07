Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti’li toprağa verildi

Van’ın merkez Edremit ilçesindeki evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AK Parti’li Abdulcelil Tuci, gözyaşları arasında toprağa verildi. Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi’nde 4 Mayıs günü çocuğunu okula götüreceği saat 06.30 sıralarında silahlı saldırı sonucu ensesinden vurularak ağır yaralanan AK Parti’li Abdulcelil Tuci, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tuci için ilçedeki Hacı Mehmet Yurt Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, suikast sonucu gerçekleştirilen silahlı saldırının terör örgütü bağlantılı olduğunu düşündüklerini belirtti. Başkan Türkmenoğlu, “AK Parti önceki dönem meclis üyesi ve Edremit İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Abdulcelil Tuci kardeşimize haince bir saldırı gerçekleştirildi. Çocuğunu okula göndermek için hazırlık yaptığı saat 06.30 sıralarında suikast sunucu ensesinden vuruluyor. Kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca hayat mücadelesi verirken maalesef hayatını kaybetti” dedi.

“Büyük ihtimal saldırı terör örgütü bağlantılı”

Saldırının terör örtüyle bağlantılı olabileceğine dikkat çeken Türkmenoğlu, “Emniyet Müdürlüğümüz ile ilgili kurumlarımız gerçekleştirilen saldırıyı yakinen takip ediyorlar. Yapılan bu saldırıyı biz nefretle kınıyoruz. Terör örgütü bağlantısı olabilir. Bir infaz olduğu için büyük ihtimal de saldırının terör örgütü bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Buradan da tüm terör örgütlerini lanetliyoruz” diye konuştu.

“Yavrusunun gözü önünde yapılan bu saldırı kabul edilemez”

Saldırının çocuğunun gözleri önünde yaşandığını ve bunun kabul edilemeyecek bir durum olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu alçakça bir saldırıdır. Hatırlanacağı üzere, önceki dönemlerde parti mensuplarımıza karşı böyle saldırılar düzenlendi. Hatta yakın geçmişte 17 Mart tarihinde gençlik kolları başkan yardımcımıza da bir saldırı gerçekleştirilmişti. O da şanslıydı saldırıdan ucuz kurtuldu. Ben bu vesileyle alçakça saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdulcelil Tuci kardeşimize Allah’tan rahmet, tüm teşkilat mensuplarımıza ve ailesine de başsağlığı diliyorum.”

Çok sayıda AK Parti teşkilat mensubu ve vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Tuci’nin cenazesi, Selimbey Mahallesi Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

