Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, evlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Halil Çelik (57) öldü, oğlu Ramazan Çelik (30) ise ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi 138 Sokak'ta meydana geldi. Oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte yaşayan Halil Çelik, zil çalınınca kalkıp kapıyı açtı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Halil Çelik'e ateş etti. Saldırganlar, silah seslerini duyup, kapıya koşan Ramazan Çelik'e de ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla baba ve oğlu, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Halil Çelik yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ramazan Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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