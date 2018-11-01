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Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 21:48 | Son Güncelleme

ÇELİK DEFNEDİLDİ, POLİSLERİN DURUMU İYİ Manisa'nın Kula ilçesinde, V.Y.'nin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Halil Çelik (57), toprağa verildi.

Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı (3)

ÇELİK DEFNEDİLDİ, POLİSLERİN DURUMU İYİ
Manisa'nın Kula ilçesinde, V.Y.'nin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Halil Çelik (57), toprağa verildi. Aynı olayda yaralanan ve polis olan oğlu Ramazan Çelik (30) ile V.Y.'yi yakalamak isterken karın boşluğundan vurulan 20 yıllık polis memuru Süleyman Yapıcı'nın durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.
Bugün saat 01.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi 138 Sokak'ta meydana gelen olayda, zili çalınan kapıyı açtıktan sonra, V.Y.'nin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden Halil Çelik, Kurşulu Camii'sinde ikindi namazının ardıdan kılınan cenaze namazı sonrasında, Kula Mezarlığı'na defnedildi.
Aynı olayda, silah seslerini duyup, kapıya koşmasının ardından kurşulanarak yaralanan, Halil Çelik'in polis olan oğlu Ramazan Çelik'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ayrıca, şüpheli V.Y.'yi yakalamak için üstüne atlayan ve yere düşüp, V.Y.'nin tabancasından çıkan kurşula karın boşluğundan yaralanan 20 yıllık polis memuru Süleyman Yapıcı da, Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Yapıcı, tedbir amaçlı olarak Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'de gözetime alındı.

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)
FOTOĞRAF

Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı (3)Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı (3)Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı (3)Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ağır yaralı (3)

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