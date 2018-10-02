Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de çalıştığı özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti.
Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman, yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55’te vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 3 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm Türkiye’deki Medicana hastanelerinde eş zamanlı Dr. Fikret Hacıosman anısına bir tören düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacaktır."
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