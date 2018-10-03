Silahlı saldırıya uğrayan doktorun hayatını kaybetmesi

İstanbul'da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Fikret Hacıosman'ın meslektaşları, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saldırıya tepki gösterdi.
Bahçelievler Medicana Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren psikiyatri uzmanı Hacıosman için Özel Anadolu Hastanesi önünde toplanan meslektaşları, saygı duruşunda bulundu, saldırıya tepki gösterdi.
Meslektaşları adına konuşan Doktor Abdullah Şekerci, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını belirtti.
"Üzüntümüzü haykırmak ve sağlık çalışanlarına yapılan yaygın saldırılara son verilmesini istemek için toplandık." diyen Şekerci, şöyle konuştu:
"Bizler, hekimler ve sağlık çalışanları, çoğu zaman kendi hayatlarımızı hiçe sayarak hastalarımız için hayat kurtarma mücadelesi verirken, özveriyle çalışmakta yine çoğu zaman özel hayatlarımıza ayırmamız gereken zamanları hastalarımız için fedakarca harcamaktayız. Bir sağlık çalışanına zarar verecek olan davranışın aslında insanlığa zarar verdiğinin farkında bile olmayan bu canileri şiddetle kınıyor, benzer olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Ülkemizde şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla herkesin üzerine büyük görev ve sorumluluk düşmektedir."
Şekerci, toplumsal bilinç oluşturmak, gerekli yaptırım içeren yasaları çıkarmak, uygulamak ve takip etmek adına herkesi göreve davet ettiklerini sözlerine ekledi.
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