HABER

Silahlı saldırıya uğrayan doktorun hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu: - "Bu olaydan sonra artık hekimlerin bireysel silahlanma hakkı ve çeşitli eylemler dahil olmak üzere her türlü tepkisini değerlendireceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu, sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadıklarını ve hekimlerin bundan sonra yapacağı her türlü eylemi destekleyeceklerini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, 2 Ekim Salı günü Bahçelievler'de çalıştığı özel hastanede hastasının silahlı saldırısı sonucu Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ateşli silah yaralanması sonucunda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hacıosman'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve meslektaşlarına sabır diliyoruz. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırıları şiddetle kınıyor. Bu olaydan sonra artık hekimlerin bireysel silahlanma hakkı ve çeşitli eylemler dahil olmak üzere her türlü tepkisini değerlendireceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz." denildi.

PARTNERAnnesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!Annesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!
KKTC'de 'pense ile tecavüz' sanığı çifte toplam 17 yıl hapis cezasıKKTC'de 'pense ile tecavüz' sanığı çifte toplam 17 yıl hapis cezası
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor Fikret Hacıosman silahlı saldırısı Türk Cerrahi Derneği

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.