HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahlı saldırıya uğrayan emekli öğretmen hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan emekli öğretmen hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 22:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Araç ilçesinde kardeşi tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan emekli öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Boğdam köyünde ikamet eden emekli öğretmen Ömer E., evinde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen emekli öğretmen Ömer E.kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ömer E., Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Birkaç gün önce İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen ve iddialara göre bir süredir ağabeyi ile arasında husumet olduğu öğrenilen F.E, yaşanan silahlı saldırı sonrasında ortadan kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Araç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin emekli öğretmen Ömer E.'nin kardeşinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Bursa'da polisin şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandıBursa'da polisin şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

'Yeni normal'e yeni düzenlemeler getirildi

'Yeni normal'e yeni düzenlemeler getirildi

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Panseksüellik itirafıyla gündem oldu!

Panseksüellik itirafıyla gündem oldu!

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

Diğer Haberler
Niğde'deki korkunç cinayet 12 yıl sonra aydınlatıldı! 6 adrese eş zamanlı baskın

Korkunç cinayet 12 yıl sonra aydınlatıldı

Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı

Bursa'da polisin şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı

Patlama sesini duyan sokağa fırladı! İzmir'de korku dolu anlar

Patlama sesini duyan sokağa fırladı! Korku dolu anlar

Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Milletvekilliği düşürülen 2 isim hakkında yakalama kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygusal paylaşım

Bakan Koca'dan duygusal paylaşım

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan 'Maske kullanımı ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.