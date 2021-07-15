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Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti

15.07.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da geçen hafta silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Peter R. de Vries, yaşamını yitirdi. Ülkede özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınırken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Peter R. de Vries hayatını kaybetti

Yerel medyada çıkan haberde, 6 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan de Vries'in tedavi edildiği hastanede öldüğü belirtildi.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, de Vries'in 6 Temmuz'da akşam saatlerinde Amsterdam'ın merkezinde silahlı saldırıya uğradığını, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu açıklamıştı.

PROGRAMIN ARDINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞURADI

Halsema, Vries'in RTL televizyonu stüdyosunda katıldığı programın ardından aracına doğru yürürken silahlı saldırıya uğradığını bildirmişti.

Vries'in cesur bir gazeteci olduğunu söyleyen Halsema, "O bir halk kahramanı." demişti.

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Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollanda'da özellikle organize suç örgütlerinin deşifre edilmesinde önemli rol oynayan 64 yaşındaki gazeteci, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu.

De Vries ayrıca, 2005 yılında Aruba'da Natalee Holloway'in ortadan kaybolmasını araştıran çalışmasıyla 2008'de güncel olaylar kategorisinde uluslararası Emmy Ödülü kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda silahlı saldırı
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