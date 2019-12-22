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Silahlı saldırıya uğrayan İYİ Partili Başkan’dan ilk açıklama: “Namluyu görünce eğildim”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 02:30 | Son Güncelleme

Uşak’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve olayı yara almadan atlatan İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yaptığı basın açıklamasında, “Saldırıyı gerçekleştiren kişileri göremedim, namluyu görünce hemen eğildim” dedi.Hacıkadem Kavşağı’nda akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Hakan Savaş 35 U 8270 plakalı aracıyla ışıklarda beklerken aracının yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından üzerine ateş açıldı.

Uşak’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve olayı yara almadan atlatan İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yaptığı basın açıklamasında, “Saldırıyı gerçekleştiren kişileri göremedim, namluyu görünce hemen eğildim” dedi.
Hacıkadem Kavşağı’nda akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Hakan Savaş 35 U 8270 plakalı aracıyla ışıklarda beklerken aracının yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından üzerine ateş açıldı. Durumu son anda fark eden Savaş, olayı yara almadan atlattı. Olayı polise bildiren Savaş ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Savaş ifadesinin alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaptığı basın açıklamasında, “Ben çok bir şey göremedim. Yanıma bir araba yanaştı. Ben yan koltuğa yattım, diğer kapıdan çıktım. O anda silahın patladığını duydum, ateş edildi. Diğer kapıdan çıktım. Bu kadarını hatırlıyorum. En yakın benzinliğe girerek 155’i aradım. Benim gördüğüm kadarıyla tüfekle ateş edildi. Namluyu görünce yattım. Olayın ne boyutta olduğunu emniyet de araştırıyor, mobese kayıtlarına bakıyorlar. Tam ışıklarda olduğu için kavşak noktası görüntülere bakıyorlar. Kuzey çevre yolundan Uşak Merkeze doğru gelecektim. Işıklarda durdum. Işıklarda durduğum sırada yanıma yanaşan araçtan geldi ateş” ifadelerinde bulundu.
Gerekli bilgileri emniyete verdiğini belirten Savaş, “Konuyla alakalı emniyetimize çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir araştırma içerisindeler. Pazartesi günü gerekli açıklamayı İl Başkanımız nezaretinde partimizde yaparız” ifadelerinde bulundu.

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