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Silahlı saldırıya uğrayan kamyon şoförü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 19:35 | Son Güncelleme

Samsun’da silahlı saldırıda kafasından vurularak ağır yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde geçen Cumartesi günü meydana geldi.

Silahlı saldırıya uğrayan kamyon şoförü hayatını kaybetti

Samsun’da silahlı saldırıda kafasından vurularak ağır yaralanan kamyon şoförü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi’nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; nakliye işi yapan şüpheli U.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada kamyon şoförü Murat Kaplan’ı (43) başından vurdu. Ağır yaralanan Murat Kaplan, olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Murat Kaplan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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