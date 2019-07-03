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Silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yoldan geçen doktor yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 22:30 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Çakabay ile yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Çakabay ile yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre 100. Yıl İlköğretim Okulu yakınlarında, bilinmeyen nedenle Mehmet Çakabay'a ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Çakabay ile bu sırada yolda yürüyen diş doktoru Aslı Çetinkaya yaralandı. Şüpheli kayıplara karışırken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te müdahale edilen yaralılardan durumu ağır olan diş doktoru Aslı Çetinkaya Elazığ'a sevk edildi. Polis, tabancayı ateşleyip kayıplara karışan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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