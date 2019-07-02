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Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 01:18 | Son Güncelleme

Ankara’da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi’ndeki bir kafenin önünde meydana geldi.

Ankara’da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi’ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. isimli şahıs elinde silahla geldiği kafenin önünde M.C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından D.Y., M.C.’ye 6 el ateş etti. Silah seslerini duyup olay yerine gelen vatandaşlar, yaralıya dakikalarca kalp mesajı yaparken, D.Y. ise olayın ardından silahını havaya kaldırarak olay yerine gelen polislere teslim oldu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Şahısların arasında alacak verecek meselesi olduğu da iddia edildi. Ağır yaralı M.C., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı M.C.’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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