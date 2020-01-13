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  4. Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Adana’da bir kafede silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kafede silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bedirhan Baykara (36) arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye geldi. Bir süre sonra kafeye gelen bir kişi, Baykara’ya tabancayla ateş ederek yaraladı. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu arada, yoldan geçen bir hemşire tabanca seslerini duyup kafeye gelerek yaralıya müdahale etti. Yaralı daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri otomobil ile kaçan zanlının peşine düştü. Polis bir süre sonra otomobili Pınar Mahallesi’nde ara sokaklarda terk edilmiş halde buldu.
Bedirhan Baykara ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ise her yerde zanlıyı arıyor.

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