HABER

Silahlı saldırıya uğrayan taksicinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da  2 gün önce turkuaz taksiye müşteri gibi binen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksici Nihat Elçi'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Silahlı saldırıya uğrayan taksicinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA'da 2 gün önce turkuaz taksiye müşteri gibi binen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksici Nihat Elçi'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Hastaneye Nihat Elçi'yi ziyarete gelen ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Arkadaşımız şu anda yoğun bakımda. Uyutuluyor. Henüz olumsuz bir durum yok. İnşallah önümüzdeki saatlerde de doktoruyla bire bir görüşeceğiz. Doktoruyla görüştükten sonra da hayati tehlikesinin devam edip etmediğini öğrenmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Coşkunyürek, "Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak" dedi.

Çoşkunyürek, saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 gün önce gece saat 00.30 civarında Bayrampaşa'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından, zaten aracın kamerasından da anlaşılıyor hiç sorgusuz sualsiz hiçbir tehdit unsuru olmadan arkada oturan kişi arkadaşımızın kafasına sıkıyor. Daha sonra ön kapıyı açıyor ve ön kapıda bulunan arkadaşımızın üzerinde bulunan paraları alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak. Bir nebze de olsa en azından içimize su serpilecek. Ailemizin durumu şu anda iyi değil. Çok üzülüyor" dedi.

"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"

Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Akkoyun da "Arkadaşımız şu an yaşam mücadelesi veriyor. Annemizin isteği manen arkadaşımıza dua etmek. Annemiz görüşmek istemedi. Kendisine gelen baş sağlığı telefonlarından da çok rahatsız. Rica ediyoruz bu yanlış düzeltilsin, arkadaşımız şu anda sağ. Allahın izniyle de bu mücadeleyi atlatacak" dedi.

(FOTOĞRAF)

İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi İşte Çukur’un en sevilen karakterinin memleketi
Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkıncaTrabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca
Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahminMeteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lojman kül oldu! Kur'an-ı Kerim yanmadı

Yangında Kur'an-ı Kerim yanmadı!

Denizde dehşete düşüren ceset!

Denizde dehşete düşüren ceset!

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Bedelli askerlikte dikkat çeken eğitim! 'Hedef 500 bini aşmak'

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Cirit atlarının "kar üstündeki dansı" başladı

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Trabzon açıklarında panik anları! Gerçek ortaya çıkınca

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

Meteoroloji'den kar uyarısı! İşte hava durumu ile ilgili son tahmin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.