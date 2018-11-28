Silahlı saldırıya uğrayan taksicinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA'da 2 gün önce turkuaz taksiye müşteri gibi binen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksici Nihat Elçi'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Hastaneye Nihat Elçi'yi ziyarete gelen ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Arkadaşımız şu anda yoğun bakımda. Uyutuluyor. Henüz olumsuz bir durum yok. İnşallah önümüzdeki saatlerde de doktoruyla bire bir görüşeceğiz. Doktoruyla görüştükten sonra da hayati tehlikesinin devam edip etmediğini öğrenmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Coşkunyürek, "Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak" dedi.

Çoşkunyürek, saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 gün önce gece saat 00.30 civarında Bayrampaşa'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından, zaten aracın kamerasından da anlaşılıyor hiç sorgusuz sualsiz hiçbir tehdit unsuru olmadan arkada oturan kişi arkadaşımızın kafasına sıkıyor. Daha sonra ön kapıyı açıyor ve ön kapıda bulunan arkadaşımızın üzerinde bulunan paraları alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak. Bir nebze de olsa en azından içimize su serpilecek. Ailemizin durumu şu anda iyi değil. Çok üzülüyor" dedi.

"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"

Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Akkoyun da "Arkadaşımız şu an yaşam mücadelesi veriyor. Annemizin isteği manen arkadaşımıza dua etmek. Annemiz görüşmek istemedi. Kendisine gelen baş sağlığı telefonlarından da çok rahatsız. Rica ediyoruz bu yanlış düzeltilsin, arkadaşımız şu anda sağ. Allahın izniyle de bu mücadeleyi atlatacak" dedi.

(FOTOĞRAF)

