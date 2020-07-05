Silahlı Siyah Protestocular Atlanta’da Yürüdü

Floyd’un gözaltına alınırken yaşamını yitirmesiyle Konfederasyon heykellerinin, bayraklarının kaldırılması için ülke genelinde gösteriler ve eylemeler düzenlenmişti.

Stone Mountain Corona nedeniyle haftalardır kapalıydı, hafta sonu tatili için açılmıştı. Parkta yer alan tartışmalı anıtın George Floyd’un 25 Mayıs’ta ölümünün ardından kaldırılması için çağrılar yapılıyordu.

Yetkililer protestocuların barışçı olduklarını ve düzene uygun şekilde hareket ettiklerini belirtti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar Stone Mountain’ı genelde kendi gösteri alanı olarak tanımlıyor.

Protestocular arasında çeşitli ırklardan kadın ve erkekler de vardı.

Protestocuların çoğu askeri tip silahlar taşırken bazıları da omuzlarında kurşun kemerleri taşıdı.

Göstericilerin çoğunun askeri siyah kıyafetler ve maske giymeleri dikkat çekti.

Protestocular parkta insan hakları savunucuları tarafından ırkçılığın sembolü olarak nitelenen büyük Konfederasyon anıtının kaldırılmasını talep ettiler.

Çoğunluğu ağır silahlı siyah protestocuların oluşturduğu bir grup Atlanta yakınındaki Stone Mountain Park’ta yürüdü.

Başkan Donald Trump Konfederasyon dönemi heykellerine zarar verenlere hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

Ülkede 1861-1865 arasındaki iç savaşta 11 eyaletin oluşturduğu Konfederasyon kölelik yanlısı olarak biliniyor. Eylemciler de Konfederasyon heykellerini, simgelerini ülkenin karanlık tarihi olarak niteliyor.

Stone Mountain anıtı de Konfederasyon dönemini simgeleyen en büyük anıt olarak niteleniyor.

Stone Mountain beyaz üstün ırkınlığını savunanlar için sembolik anlamı bulunuyor. Emekliye ayrılmış Konfederasyon askerleri tarafından kurulan ırkçı Ku Klux Klan bazı törenlerini burda yapmıştı.

