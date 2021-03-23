HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada

Silahlı soygun girişimi sonrası şahısların kaçma anı kamerada

23.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de yaşanan silahlı soygun girişiminden sonra şahısların kaçması ve yaralı adama çevredeki vatandaşların yardım etme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi üzerinde öğle saatlerinde Ali Topal’ın işlettiği kuyumcuya gelen silahlı 2 şüpheli, soygun girişiminde bulunmuştu.

Bahçelievler’de yaşanan silahlı soygun girişiminden sonra şahısların kaçması ve yaralı adama çevredeki vatandaşların yardım etme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi üzerinde öğle saatlerinde Ali Topal’ın işlettiği kuyumcuya gelen silahlı 2 şüpheli, soygun girişiminde bulunmuştu. İddiaya göre kuyumcu Ali Topal’ın direnmesi üzerine çıkan arbede sonucu Topal, silahla bacağından vurularak yaralanmıştı. Sesleri duyan vatandaşlardan yardıma gelen Şuayip Sandıkçı’da şüpheli 2 kişi tarafından silahla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısları arama çalışması başlatmıştı. Şahısların kaçış anı ve yaralı adamın görüntüsü saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı. Görüntülerde, şahısların kaçma anı ve yaralı adam görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdiYakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Kadir gecesi ne zaman? 2021 yılı Kadir gecesi tarihi belli oldu  

Kadir gecesi tarihi belli oldu  

Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

Aşı sırasını hesaplayan site

'En riskli il' Samsun'la ilgili flaş öneri: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli

'En riskli il' Samsun'la ilgili flaş öneri: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli

Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Gülfem Saydan Sanver kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.