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Silahlı soyguncu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Düzce'de bir bakkala girerek silah zoruyla sigaraları alan Nahit Kılıçaslan tutuklandı.

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA)Düzce'de bir bakkala girerek silah zoruyla sigaraları alan Nahit Kılıçaslan tutuklandı. Dün, Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Taner Karslıoğlu'na ait bakkala giren ve önce veresiye sigara isteyen, isteği reddedilince silah ve bıçak tehdidi ile sigaraları alarak kaçmaya çalışan Nahit Kılıçaslan, polis ekiplerince yakalandı. Nahit Kılıçaslan'ın yaralama, yağma, uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan 30'dan fazla sabıkası olduğu tespit edildi. Nahit Kılıçaslan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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