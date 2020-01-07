HABER
  4. Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu

Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir market sahibi dükkanını soymaya gelen yüzü maskeli ve silahlı soyguncuya bıçak çekince kurşunların hedefi oldu.

Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu

Sultangazi’de bir market sahibi dükkanını soymaya gelen yüzü maskeli ve silahlı soyguncuya bıçak çekince kurşunların hedefi oldu. Kaçan soyguncunun peşinden koşan yaralı adam bir süre sonra yere düştü. Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bir markette 2 Ocak günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve silahlı bir soyguncu marketten içeri girdi. Kasada kimseyi göremeyen soyguncu etrafına bakınırken, o sırada tezgahın arkasında olan market sahibi Mustafa Balta soyguncuya bıçak çekti. Balta’nın bıçağı eline aldığını gören soyguncu silahla bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Soyguncunun peşinden koşan yaralı adam, marketin önüne geldiğinde yere düştü. Omzundan vurulan Balta’nın yardımına koşan vatandaşlar yaşlı adamı hastaneye götürdü. Kendisine silah çeken soyguncuya bıçakla direnen Mustafa Balta, hastanede tedavi altına alındı. Balta’nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.
Olayın yaşandığı gün dükkanda olan Mustafa Balta’nın oğlu Emrah Balta, “Saat 22.00 civarlarıydı. O civarlarda biz buradaydık. Marketin tam kapanacağı saatlerdi. Soyguncu girdi içeri babamı vurdu ve kaçtı. Yüzü maskeliydi, tabancası vardı. Babamı sırtından vurdu kurşun omzundan çıktı. Babam bıçak almaya çalışırken onu gördü. Babamın durumu iyi şu anda. Hastanede tedavi görüyor” dedi.

Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Heyelanda hayatını kaybeden çiftçi toprağa verildiHeyelanda hayatını kaybeden çiftçi toprağa verildi
- Fırtına minaresiz kalan caminin kubbesindeki kaplamayı uçurdu- Fırtına minaresiz kalan caminin kubbesindeki kaplamayı uçurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

Amik Ovası sular altında

2 haftadır sürüyor! Sular altında

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.