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Silahlı şüpheliler polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 04:12 | Son Güncelleme

Adana'da, sokakta silahla etrafa rastgele ateş eden kişiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, bir şüpheliyi saklandığı metruk binada gözaltına aldı

Adana'da, sokakta silahla etrafa rastgele ateş eden 3 şüpheliden biri polis tarafından saklandığı metruk binada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde eli silahlı üç kişinin dolaştığı ve etrafa rastgele ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler sevk edildi.

Zanlıların ara sokaklara kaçtığı bilgisini alan ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettikleri bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kaçtığı sokak ile bağlantısı bulunan diğer sokakların girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem alan polisler, kaçan kişilerin metruk binalara saklanmış olabileceğini değerlendirerek aramaları buralara yoğunlaştırdı. Metruk bir binanın etrafını çeviren polislerden bazıları girişte önlem alırken içeri giren ekipler, yaptıkları aramada bir şüpheliyi gözaltına aldı.

K.S. (19) kelepçelenerek polis aracına bindirilirken bazı mahalle sakinleri bu kişiye tepki gösterdi.

Polis kaçan diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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adana Silahlı şüpheliler

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